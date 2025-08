Endrick-Leihe geplatzt

Um ein Haar wäre Endrick bei Real Sociedad gelandet. Wie der Journalist Arancha Rodríguez beim Radiosender ‚Cope‘ berichtet, hatte sich der 19-jährige Angreifer von Real Madrid bereits vor der Klub-Weltmeisterschaft mit den Basken auf einen Leihwechsel verständigt. Da sich der Brasilianer Ende Mai dann allerdings am Oberschenkel verletzt hatte und operiert werden musste, platzte der Wechsel auf den letzten Metern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jetzt sind die Vorzeichen anders, Endrick werde voraussichtlich bei den Königlichen bleiben und versuchen, sich durchzubeißen, so Rodríguez. Der Youngster war unter Carlo Ancelotti nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten, in der Liga waren ihm nur 352 Minuten vergönnt. Vertraglich ist Endrick noch bis 2030 an Real gebunden.