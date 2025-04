City plant 65-Millionen-Transfer

Der AC Mailand hat das Preisschild für den von Manchester City heiß umworbenen Tijjani Reijnders auf 65 Millionen Euro festgelegt. Wie die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ berichtet, sind die Skyblues bereit, diese Ablöse für den 26-Jährigen zu bezahlen. Nach der enttäuschenden Saison möchte Trainer Pep Guardiola die Mittelfeldzentrale im kommenden Sommer verstärken.

In dem Niederländer sehen die Verantwortlichen demnach den perfekten Ersatz für Ilkay Gündogan (34). Dessen Vertrag hat sich zwar nun per Klausel bis 2026 verlängert, seine Zukunft in Manchester bleibt aber ungewiss. Reijnders ist bei den Rossoneri absoluter Schlüsselspieler. Anfang März verlängerte der 22-fache niederländische Nationalspieler seinen Vertrag in Mailand bis 2030. Dennoch plant Reijnders seinen nächsten Karriereschritt und wäre dem Bericht zufolge sehr angetan von einem Wechsel zu City.