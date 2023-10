„Alarmstufe Rot“ bei Haaland | „Außergewöhnlicher Tauschdeal“ mit Osimhen?

Ein Cyborg mit Ladehemmung

Im dritten Pflichtspiel nacheinander hat Erling Haaland nicht mehr für Manchester City getroffen. Einfach bodenlos. Ob sich der Norweger überhaupt noch einmal aus dieser Krise befreien kann? Wie lange dauert es wohl, bis Gerüchte über eine Rückkehr zu Borussia Dortmund aufkommen?

Spaß beiseite, natürlich darf sich auch ein Erling Haaland mal eine Knipserpause leisten. Ärgerlich ist das für die Skyblues allerdings schon, schließlich trug die Torflaute des Goalgetters ihren Teil dazu bei, dass es im Topspiel gegen Vizemeister Arsenal eine 0:1-Pleite setzte. Die spanische Fachzeitung ‚as‘ ruft schon „Alarmstufe Rot“ aus und registriert: „Das Pulver des Cyborgs ist nass geworden“.

Osimhen gegen Jesus?

Stichwort Arsenal: Die Gunners sind mit dem Prestige-Erfolg tabellarisch an Titelrivalen City vorbeigezogen. Der starke Saisonstart zementiert den Eindruck, dass der Traditionsverein aus dem Norden Londons endgültig zurück ist in der Riege der englischen und europäischen Topklubs. Entsprechend werden inzwischen wieder die absoluten Großkaliber mit Arsenal in Verbindung gebracht. Aktuelles Beispiel: Victor Osimhen.

Dem italienischen Transferportal ‚Calciomercato.com‘ zufolge hat die SSC Neapel drei Namen als perspektivischen Ersatz für ihren Toptorjäger auf dem Zettel: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Jonathan David (OSC Lille) und Arsenals Gabriel Jesus. Letztgenannten nimmt wiederum der englische ‚Express‘ als Aufhänger für diese Schlagzeile: „Arsenal kann einen außergewöhnlichen Tauschdeal landen“, nämlich Jesus gegen Osimhen. Wenn es doch immer so einfach wäre.

Katze Giroud

Zum Abschluss soll an dieser Stelle DIE Fußball-Story des Wochenendes Erwähnung finden: Mittelstürmer Olivier Giroud musste am Samstag kurzzeitig mal Tore verhindern statt schießen. Der Franzose übernahm kurz vor Abpfiff die Torwarthandschuhe von Rotsünder Mike Maignan und hielt mit zwei beachtlichen Paraden den 0:1-Sieg der Rossoneri gegen den FC Genua fest. Genial: Sein Klub listet Giroud auf der Homepage nun vorübergehend als Keeper auf. Humor haben sie in Mailand.