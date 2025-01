Mit Spieler bereits einig: City vor 40-Millionen-Transfer?

Die Hinrunde verlief für Manchester City wenig zufriedenstellend. Nach 20 Spielen belegt man lediglich Platz sechs, der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool ist schon auf zwölf Punkte angewachsen und die Reds haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Logisch, dass die erfolgsverwöhnten Skyblues um Taktikfuchs Pep Guardiola alles andere als zufrieden sind. Abhilfe sollen Neuzugänge schaffen, die den Kader möglichst schon im Winter verbessern.

Neben der Offensive, wo Omar Marmoush ein heißes Thema ist, soll auch die Defensive verstärkt werden. Laut ‚UOL‘ ist die Wahl des englischen Serienmeisters auf Vitor Reis von Palmeiras gefallen.

Der 18-jährige Brasilianer wurde trotz seines jungen Alters bereits mit mehreren europäischen Topklubs wie Real Madrid oder dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Der Spieler selbst soll dem Blatt zufolge aber einen Wechsel ins Etihad bevorzugen und ist sich bereits mit City einig. Palmeiras wurde bereits über den Wunsch des Spielers, nach Manchester zu wechseln, informiert.

Rekordverkauf für Palmeiras?

Wie ‚ge.globo‘ berichtet, wollte Palmeiras den Hochbegabten ursprünglich erst im kommenden Sommer verkaufen, ab 30 Millionen Euro wäre man dann in São Paulo gesprächsbereit gewesen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano ist City aber nun mit einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro für den Shootingstar, der eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen hat, an den brasilianischen Verein herangetreten. Ein gut dotiertes Angebot, das die Verantwortlichen von Palmeiras zum Umdenken bewegt haben und einen sofortigen Transfer nun doch möglich machen soll. Demzufolge wird neben der Ablöse aktuell aber noch über etwaige Boni verhandelt.

Reis gab im vergangenen Jahr sein Profidebüt und machte sich schnell einen Namen als eines der größten Innenverteidiger-Talente der Welt. Sein Vertrag bei Palmeiras läuft noch bis 2028, angesichts der überzeugenden Darbietungen und des Interesses von mehreren Spitzenklubs dürfte ein Verbleib in Brasilien für diese Zeit aber äußerst unwahrscheinlich sein.

Kommt ein Deal mit City zu der gehandelten Ablöse zustande, würde Reis zum teuersten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs avancieren. Ein Umstand, der den Schmerz von Palmeiras über den Abschied des Supertalents deutlich lindern dürfte.