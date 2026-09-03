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Bundesliga

RB Leipzig: Reitz wochenlang raus

von David Hamza
Rocco Reitz im Leipzig-Trikot @Maxppp

RB Leipzig muss vorerst auf Neuzugang Rocco Reitz (24) verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

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Reitz war in diesem Sommer für 20 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Leipzig gekommen. Beim Liga-Auftakt gegen seinen Ex-Verein stand er in der Startelf und erzielte beim 3:0-Sieg ein Tor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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