RB Leipzig: Reitz wochenlang raus

RB Leipzig muss vorerst auf Neuzugang Rocco Reitz (24) verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

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Reitz war in diesem Sommer für 20 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Leipzig gekommen. Beim Liga-Auftakt gegen seinen Ex-Verein stand er in der Startelf und erzielte beim 3:0-Sieg ein Tor.