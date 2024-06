Münster verlängert mit Grodowski

Preußen Münster und Joel Grodowski haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Zweitliga-Aufsteiger mitteilt, verlängert der 26-jährige Mittelstürmer seinen Vertrag über das bisherige Ablaufdatum 2025 hinaus. Die genaue Laufzeit wird nicht bekanntgegeben.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Grodowski erheblichen Anteil am großen Erfolg der Münsteraner. In 36 Ligaspielen erzielte er 17 Tore und lieferte vier Vorlagen. Vor acht Jahren kickte der treffsichere Linksfuß noch in der Kreisliga.