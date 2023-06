Ganz oben auf der Liste: Dieser Klub will Szoboszlai unbedingt

Es war eine rhetorische Frage, die Dominik Szoboszlai Anfang der Woche im Gespräch mit ‚index.hu‘ stellte: „Wenn ich jetzt einen Schritt in Richtung der fünf oder sechs besten Vereine Europas machen kann, sollte ich dann nein zu dieser Herausforderung sagen?“

Nun mag Newcastle United aktuell noch nicht zur Riege der absoluten europäischen Topklubs zählen. Wie das in vier oder fünf Jahren aussieht, ist eine andere Frage. In die Champions League hat es der mit viel Geld aus Saudi-Arabien aufgemotzte Premier League-Vertreter jedenfalls schon geschafft – und sollte einem Spieler wie Szoboszlai zumindest eine Erwägung wert sein. Vom finanziellen Aspekt mal ganz abgesehen.

Kein Verkaufsdruck für RB

Wie englische Lokalzeitung ‚The Northern Echo‘ aus der Region Newcastle berichtet, zeigen die Magpies großes Interesse am in dieser Saison so starken Offensivspieler (45 Saisonspiele, neun Tore, 13 Vorlagen) von RB Leipzig. Szoboszlai stehe „ganz oben auf der Liste“ des Scheichklubs.

Nun besitzt der ungarische Nationalspieler bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2026, dem Vernehmen nach aber auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. Zahlt Newcastle diese Summe, wären Leipzig die Hände gebunden. Das Pokalfinale am Samstag (20 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt könnte tatsächlich Szoboszlais letzter Einsatz für den Titelverteidiger sein.