Trainersuche: Klublegende zurück nach Hannover?

Kommt es bei Hannover 96 zur großen Wiedervereinigung? Klublegende Steven Cherundolo gehört laut ‚kicker‘ neben Christian Titz (aktuell 1. FC Magdeburg) und Lukas Kwasniok (ab Sommer vereinslos) zu den Kandidaten für die Position des Cheftrainers bei den Niedersachsen. Der US-Amerikaner deutete vor kurzem gegenüber dem ‚NDR‘ Interesse an einer Rückkehr zu seinem alten Klub an: „Wenn es für beide Seiten passt, kann ich mir alles vorstellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Rechtsverteidiger hatte zwischen 1999 und 2014 insgesamt 415 Pflichtspiele für 96 bestritten und ist aktuell Coach des Los Angeles FC. Dort steht Cherundolo noch bis Ende des Jahres unter Vertrag, Hannover müsste also eine Ablöse für den Trainer zahlen. In der ersten Juni-Woche will 96 den neuen Übungsleiter vorstellen. Dass es einer der drei Genannten wird, ist laut ‚kicker‘ jedoch keinesfalls sicher.