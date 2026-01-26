Barça bindet Fermín

Der FC Barcelona arbeitet weiter mit Fermín López (22) zusammen. ‚Cadena COPE‘ zufolge haben sich beide Parteien mündlich über ein neues Arbeitspapier bis 2031 geeinigt.

Zwar steht der Mittelfeldspieler nicht immer in der Startelf, trotzdem weiß er mit 20 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen zu überzeugen. Unter anderem der FC Chelsea hatte im vergangenen Sommer bei Fermín angeklopft, das Rennen macht nun aber Barça.