Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça bindet Fermín

von Luca Hansen - Quelle: Cadena COPE
Fermin klatscht ab @Maxppp

Der FC Barcelona arbeitet weiter mit Fermín López (22) zusammen. ‚Cadena COPE‘ zufolge haben sich beide Parteien mündlich über ein neues Arbeitspapier bis 2031 geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar steht der Mittelfeldspieler nicht immer in der Startelf, trotzdem weiß er mit 20 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen zu überzeugen. Unter anderem der FC Chelsea hatte im vergangenen Sommer bei Fermín angeklopft, das Rennen macht nun aber Barça.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Fermín López

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Fermín López Fermín López
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert