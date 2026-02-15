Diomande gibt Transfer-Versprechen

Yan Diomande hat seinem Klub RB Leipzig ein wichtiges Versprechen gegeben. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der pfeilschnelle 19-Jährige: „Eins kann ich versprechen: Ich werde nie mit meinem Klub streiten. Klar, ich werde meine Karriere wahrscheinlich nicht hier beenden. Wenn es so weit ist, werden wir reden. Aber wenn ich im Sommer hierbleibe, bin ich absolut glücklich.“

An Diomande sind zahlreiche Topklubs dran, bis zu 100 Millionen Euro Ablöse werden bereits gehandelt. Zum kolportierten Interesse aus München sagt der Flügelstürmer: „Es ist immer schön, so etwas zu hören. Aber ich habe mit keinem von den Bayern gesprochen. Dafür ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin glücklich hier in Leipzig und möchte weiterhin voll fokussiert sein.“

Dafür verrät Diomande jedoch, dass er zuletzt auf Einladung des Superstars zwei Tage mit Vinicius Junior verbracht hat. „Wir haben auch über unsere Klubs gesprochen. Und damit auch über Real Madrid, klar“, grinst Diomande, der zuletzt auch schon seine Sympathien für den FC Liverpool kundgetan hatte.

Transfer-Probleme drohen

Pikant ist derweil die Berater-Situation rund um den Ivorer. Dem Vernehmen nach drohen Probleme bei einem Transfer weg von RB Leipzig, sollte Diomande seine bisherige Agentur dabei übergehen.