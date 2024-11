Barça wildert in Italien | Erleichterung in England

Barça will Hochkaräter

Trotz anhaltender Finanzprobleme kursieren beim FC Barcelona beinahe täglich neue Namen, die die Mannschaft verstärken sollen. Nun bringt die ‚Sport‘ zwei weitere Flügelspieler aus der Serie A ins Spiel. Rafael Leão (25) und Khvicha Kvaratskhelia (23) sollen es der Blaugrana angetan haben. Ersterer ist seit Jahren der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive des AC Mailand, während Letzterer ein Schlüsselspieler der Meistermannschaft der SSC Neapel 2022/23 war und auch in dieser Saison einen großen Anteil daran hat, dass Napoli von der Tabellenspitze grüßt.

Selbstredend dürften beide alles andere als billig für Barça werden und zusammen eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich fordern. Als Zuschauer fragt man sich, wie die Katalanen einen Transfer in dieser Größenordnung realisieren wollen. Die Transferposse um Nico Williams (22) ist noch nicht lange her. Darüber hinaus bliebe auch noch die Frage der Registrierung – ebenfalls ein Problem aus dem Sommer. Sportlich würde die Qualität der ohnehin auf Topniveau agierenden Offensive mit Leão oder Kvaratskhelia aber noch weiter steigen.

Aufatmen in England

Unter der Woche war auf der Insel einiges los. So wurde sich unter anderem darüber empört, dass der neue Nationaltrainer Thomas Tuchel erst im Januar 2025 seinen Job antritt und in der aktuellen Länderspielpause noch Interimscoach Lee Carsley an der Seitenlinie steht. Außerdem hagelte es Absagen für die Länderspiele, insgesamt acht Spieler fehlten den Three Lions. Kapitän Harry Kane (31) kritisierte das Vorgehen seiner Kollegen und äußerte den Verdacht, dass sich einige Spieler diese Pause bewusst genommen haben.

Dabei stand England insbesondere vor der gestrigen Partie gegen Griechenland mit dem Rücken zur Wand. Um den Aufstieg in die Gruppe A der Nations League noch schaffen zu können, musste für die zweitplatzierten Briten ein Sieg gegen Tabellenführer Griechenland her. Das Vorhaben gelang, England fuhr einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein. „Ollie Day In Greece“, titelte der ‚Mirror‘ in Anlehnung an Torschütze Ollie Watkins (28), der überraschend für Kane startete. Auch beim ‚Daily Express‘ stand Watkins im Mittelpunkt: „This Is Wat It Means." Vorerst sind die Nerven der Briten also etwas beruhigt. Am Sonntag (18:00 Uhr) wartet mit Irland dann die nächste Aufgabe.