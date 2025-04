Eintracht macht Schnäppchen: Alles klar bei Kristensen

Eintracht Frankfurt hat die Festverpflichtung von Leihspieler Rasmus Kristensen (27) final abgewickelt. ‚The Athletic‘ zufolge wurde sich mit Leeds United auf den Transfer des Rechtsverteidigers verständigt, dem dänischen Nationalspieler (24 Länderspiele) winkt am Main eine Anstellung bis 2029. Unklarheiten gibt es aber noch in Bezug auf die Ablösesumme.

Update (17:11 Uhr): Inzwischen hat der Bundesligist die Festverpflichtung offiziell verkündet.

Dem in der Regel gut informierten englischen Fachportal zufolge geht der englische Zweitligist von bis zu neun Millionen Euro aus, die der Bundesligist für den Deal überweisen wird. Aus Frankfurter Kreisen wird dagegen von einer Sockelablöse über sechs Millionen zuzüglich zwei Millionen an möglichen Boni gesprochen. Fakt ist: Den Hessen ist es gelungen, den Preis für Kristensen in Relation zur ursprünglich ausgehandelten Kaufoption (15 Millionen) deutlich zu drücken.