Topklub denkt an Ex-Herthaner Alderete

Aufgrund des Vertragsendes von Mario Hermoso (29) sucht Atlético Madrid noch nach einem neuen linksfüßigen Innenverteidiger. Nach Informationen der spanischen ‚as‘ prüfen die Rojiblancos dabei eine Verpflichtung von Omar Alderete vom FC Getafe. Der 27-Jährige stelle eine kostengünstigere Alternative zu Piero Hincapié (22/Bayer Leverkusen) und David Hancko (26/Feyernoord Rotterdam) dar.

Bei Getafe besitzt Alderete, der im letzten Sommer für vier Millionen Euro von Hertha BSC gekommen war, ein noch bis 2028 gültiges Arbeitspapier. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 27 Pflichtspiele von Beginn an, in denen ihm eine Vorlage gelang.