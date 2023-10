M’gladbach: Neue Flügel-Power aus Frankreich?

Mit Vorliebe bedient sich Borussia Mönchengladbach in Frankreich. Dort, das berichtet Transferexperte Sacha Tavolieri, hat sich Flügelstürmer François Mughe in den Fokus der Fohlen gespielt. Der 19-Jährige steht noch bis 2027 bei Olympique Marseille unter Vertrag.

Dessen ungeachtet habe sich der Bundesligist nach den Konditionen einer Verpflichtung erkundigt. Ob man sich am Niederrhein Chancen auf einen Transfer ausrechnen darf, lässt sich schwierig einschätzen – laut Tavolieri möchte OM sein Talent halten.

Mughe, der sich trotz seines Alters im Dunstkreis der kamerunischen Nationalmannschaft bewegt, feierte in der vergangenen Spielzeit sein Profidebüt für den Ligue 1-Klub. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß, verteilt über sechs Partien, bislang auf 188 Einsatzminuten und stand zweimal in der Anfangsformation.

Besteht Notwendigkeit?

Akuten Bedarf haben die Gladbacher auf den Flügeln eigentlich nicht. Auf der rechten Seite, auf der Mughe bevorzugt aufläuft, kann Trainer Gerardo Seoane auf Sommer-Neuzugang Franck Honorat (27), Routinier Patrick Herrmann (32) und den erstarkten Nathan Ngoumou (23) zurückgreifen. Zudem könnte Alassane Plea (30) zur Not dort aushelfen.