Sancho-Abschied: Neues Transfermodell geplant

Der Wechsel von Jadon Sancho von Manchester United zu Paris St. Germain wird immer konkreter. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, arbeiten beide Vereine weiter an einem Deal, in den auch Mittelfeldspieler Maunel Ugarte (23) involviert sein soll. Die Gespräche laufen bereits seit einigen Wochen und die Red Devils haben starkes Interesse Großverdiener Sancho von der Gehaltsliste zu bekommen. Nun steht der Zeitung zufolge ein Wechsel auf Leihbasis im Raum.

Der Kontrakt soll zudem eine Kaufverpflichtung enthalten. PSG ist sehr von dem Flügelspieler überzeugt, seitdem der 24-Jährige im vergangenen Champions League-Halbfinale mit seinen bärenstarken Leistungen für Borussia Dortmund großen Anteil am Ausscheiden des Scheichklubs hatte. Sancho selbst sei bereit, in die französische Hauptstadt zu wechseln. United-Trainer ten Hag wiederum wird großes Interesse an Ugarte nachgesagt.