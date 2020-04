Neuer Rashica-Klub: Entscheidung in Kürze

Milot Raschica will eine zeitnahe Entscheidung über seine Zukunft herbeiführen. Sein Berater Altin Lala kündigt im albanischen Fernsehen bei ‚Sporti në KTV‘ an: „Ich glaube, wir werden innerhalb von zwei bis drei Wochen eine Entscheidung treffen.“

Für Rashica soll es in die Königsklasse gehen, das steht fest: „Hoffentlich hat Milot in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Es gibt einige sehr interessante Teams, die sich für Milot interessieren, die ständig in der Champions League spielen und für Milot geeignet sind.“

Als Rashica-Interessenten nannte der ‚Spiegel‘ kürzlich Borussia Dortmund, den FC Liverpool, West Ham United, Aston Villa und die Wolverhampton Wanderers. Auch die SSC Neapel und RB Leipzig sind am Offensivspieler von Werder Bremen dran, der BVB soll bereits Kontakt aufgenommen haben.

„Zeit für den nächsten Schritt“

Rashicas Vertrag an der Weser läuft bis 2022 und enthält eine 38 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel für das Ausland. Möglich aber, dass der Preis wegen der Coronakrise noch etwas nach unten korrigiert wird, weil „Vereine wie Werder gezwungen sind, Spieler zu verkaufen, um ihr Einkommen zu sichern“, meint Lala.

Rashica war Ende Januar 2018 für sieben Millionen Euro von Vitesse Arnheim nach Bremen gekommen. In 64 Partien markierte der Offensivspieler 23 Tore und elf Assists. Lala resümiert: „Werder war der richtige Verein und jetzt ist es Zeit für einen weiteren Karriereschritt. Ich denke, dass die Entwicklung von Milot noch nicht vorbei ist.“