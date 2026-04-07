Bayer: Stillstand bei Quansah

Bayer Leverkusen kann noch immer nicht fest mit Innenverteidiger Jarell Quansah planen. Wie ‚Sky‘ berichtet, gab es zwischen Bayer und Ex-Klub FC Liverpool noch keinen Austausch bezüglich der festgeschriebenen Rückkaufoption von 80 Millionen Euro.

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Nach seinem Wechsel für 35 Millionen Euro im vergangenen Sommer entwickelte sich der 23-jährige Engländer auf Anhieb zum Stammspieler bei der Werkself. In 23 Bundesligaspielen bringt es der Defensivspieler auf starke drei Tore. Ob der Rechtsfuß auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt, hängt dabei unmittelbar mit der Zukunft eines ehemaligen Bundesligaspielers zusammen: Sollte Ibrahima Konaté (26) in Liverpool verlängern, dürfte eine mögliche Rückholaktion von Quansah vom Tisch sein.