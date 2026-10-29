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Premier League

Alonso zeigt Mitleid mit Estêvão

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sport
1 min.
Estêvão bekommt beim FC Chelsea nur geringe Einsatzzeiten @Maxppp

Trainer Xabi Alonso zeigt Verständnis für Flügelspieler Estêvão (19) und stellt ihm mehr Spielzeit beim FC Chelsea in Aussicht. Auf der Pressekonferenz nach dem gestrigen League Cup-Spiel gegen den FC Liverpool (5:6 nach Elfmeterschießen) sagte Alonso über Estêvão: „Ich verstehe seine Situation, und er könnte sicherlich glücklicher sein, er möchte spielen.“ Er sagt weiter: „Ich bin sicher, Estêvão wird seine Momente haben, das ist meine Verantwortung.“

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Bisher hat der schnelle Rechtsaußen wenige Chancen auf die angesprochenen Momente. In der laufenden Saison kam er bisher achtmal zum Einsatz und sammelte dabei keine Torbeteiligung. In seinen sechs Spielen in der Premier League spielte der Brasilianer immer maximal 18 Minuten. Sollte sich seine Situation nicht ändern, könnte Estêvão einen Wechsel anstreben. Lose Gerüchte gibt es um den FC Barcelona als möglichem Abnehmer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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