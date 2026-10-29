Trainer Xabi Alonso zeigt Verständnis für Flügelspieler Estêvão (19) und stellt ihm mehr Spielzeit beim FC Chelsea in Aussicht. Auf der Pressekonferenz nach dem gestrigen League Cup-Spiel gegen den FC Liverpool (5:6 nach Elfmeterschießen) sagte Alonso über Estêvão: „Ich verstehe seine Situation, und er könnte sicherlich glücklicher sein, er möchte spielen.“ Er sagt weiter: „Ich bin sicher, Estêvão wird seine Momente haben, das ist meine Verantwortung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher hat der schnelle Rechtsaußen wenige Chancen auf die angesprochenen Momente. In der laufenden Saison kam er bisher achtmal zum Einsatz und sammelte dabei keine Torbeteiligung. In seinen sechs Spielen in der Premier League spielte der Brasilianer immer maximal 18 Minuten. Sollte sich seine Situation nicht ändern, könnte Estêvão einen Wechsel anstreben. Lose Gerüchte gibt es um den FC Barcelona als möglichem Abnehmer.