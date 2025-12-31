Werder gibt Kohler dauerhaft ab

Werder Bremen und Ethan Kohler gehen fortan getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde die Leihe des 20-jährigen Defensivmanns zum Drittligisten SC Verl abgebrochen. Stattdessen wechselt Kohler dauerhaft in seine US-amerikanische Heimat zu New England Revolution.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werders Sportchef Clemens Fritz wünscht nur das Beste und erläutert: „Für Ethan hat sich die Möglichkeit ergeben, in seine Heimat zurückzukehren und in die MLS zu wechseln. Das möchten wir gerne unterstützen.“ Kohler war 2023 zu Werder gewechselt, spielte 34 Mal für die zweite Mannschaft, aber nie für die Profis. Auch in Verl war er in dieser Saison nur Ergänzungsspieler.