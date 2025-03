Köln: Erster Sommer-Abgang fix?

Mathias Olesen wird den 1. FC Köln im Sommer wohl verlassen. Wie der ‚Express‘ berichtet, soll der am Saisonende auslaufende Vertrag des luxemburgischen Nationalspielers nach aktuellem Stand nicht verlängert werden. Der 24-Jährige war im Sommer 2019 ablösefrei von Eintracht Trier in die Jugend des FC gewechselt und gehört seit Anfang 2022 zum Profikader der Kölner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem Bundesliga-Debüt in der Saison 2021/22 absolvierte Olesen in der Folge 22 Spiele im deutschen Oberhaus. Im Januar 2024 wurde der Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr zum Schweizer Erstligisten Yverdon Sport FC verliehen, ehe er im vergangenen Sommer nach Köln zurückkehrte. In der aktuellen Saison kommt Olesen für das Team von Trainer Gerhard Struber auf wettbewerbsübergreifend 17 Spiele, in denen er ein Tor erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.