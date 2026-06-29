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RB schnappt sich Barry

RB Salzburg bedient sich bei Austria Wien. Die Roten Bullen aus der Mozartstadt verpflichten Abubakr Barry und statten den 25-jährigen Mittelfeldspieler mit einem Dreijahresvertrag aus.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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