RB schnappt sich Barry
RB Salzburg bedient sich bei Austria Wien. Die Roten Bullen aus der Mozartstadt verpflichten Abubakr Barry und statten den 25-jährigen Mittelfeldspieler mit einem Dreijahresvertrag aus.
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OFFIZIELL: Abubakr Barry wechselt zum FC Red Bull Salzburg! Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus Gambia kommt vom FK Austria Wien und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. ✍️ pic.twitter.com/yrZpL0dco2— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 29, 2026
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