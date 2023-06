Toppmöller-Vertrag: Frankfurt lernt aus der Vergangenheit

Eintracht Frankfurt hat beim Vertrag von Neu-Trainer Dino Toppmöller Konsequenzen aus den Vorjahren gezogen. Laut der ‚Bild‘ besitzt der 42-Jährige in seinem bis 2026 laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel. Dessen Vorgänger Adi Hütter und Oliver Glasner hatten jeweils einen solchen Passus in ihren Arbeitsverträgen stehen.

Bei Toppmöller will die Eintracht verhindern, dass im Erfolgsfall ein anderer Klub einfach so zugreifen kann. Hütter verließ die SGE 2021 für 7,5 Millionen Euro in Richtung Borussia Mönchengladbach. Glasner hätte theoretisch für vier Millionen Euro den Verein wechseln können, wäre nicht die vorzeitige Trennung eingetreten.

