Klub gefunden: Boateng schon vor Ort

Jérôme Boateng wird offenbar bald das Trikot von US Salernitana tragen. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, hält sich der Weltmeister von 2014 bereits in Italien auf, um eine endgültige Einigung zu erzielen. Es gehe nur noch um Detailarbeit. In Salerno wird ein Kaderplatz frei, da sich Flavius Daniliuc (22) auf dem Sprung zu RB Salzburg befindet.

Boateng ist seit seinem Vertragsende bei Olympique Lyon am 30. Juni 2023 ohne Verein. Seit Monaten hält er sich bei seinem Ex-Klub FC Bayern fit. Von einer Aufnahme in den Kader sah der Rekordmeister ab – wohl auch wegen strafrechtlich relevanter privater Umstände.

Die Serie A wird die vierte große europäische Liga für Boateng sein. Neben seinen Engagements in München und Frankreich kickte der 76-fache deutsche Nationalspieler in der Saison 2010/11 auch schon für Manchester City in England. Ausgebildet wurde der mittlerweile 35-Jährige einst bei Hertha BSC in seiner Geburtsstadt Berlin.

Update (16:12 Uhr): Auch ‚Sky‘ berichtet, dass Boateng mittlerweile sehr offen für einen Wechsel nach Salerno sei. Noch herrsche aber keine Einigkeit in Gehaltsfragen.