Barça-Schock: De Jong fällt wochenlang aus

von Daniel del Federico - Quelle: Sport
Frenkie de Jong zeigt seinen Schuh @Maxppp

Der FC Barcelona muss vorerst auf Frenkie De Jong verzichten. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat sich der 28-Jährige im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Verletzung wird den Niederländer voraussichtlich drei bis vier Wochen außer Gefecht setzen.

De Jong wird somit sowohl das wichtige Copa del Rey-Halbfinalrückspiel gegen Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr) als auch die beiden Achtelfinal-Partien in der Champions League gegen Paris St. Germain oder Newcastle United verpassen. Der zentrale Mittelfeldspieler ist in der laufenden Spielzeit eine feste Größe im Team von Hansi Flick und musste zuvor erst zwei Pflichtspiele verletzungsbedingt aussetzen. In seinen bisherigen 31 Saisoneinsätzen steuerte der Rechtsfuß ein Tor und sieben Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
