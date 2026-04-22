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Wölfe wollen Wahl

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Hauke Wahl lässt dir keine Wahl @Maxppp

Der VfL Wolfsburg treibt die Kaderplanung weiterhin voran. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll nach Elvis Rexhbecaj (26) vom FC Augsburg auch Hauke Wahl vom FC St. Pauli unabhängig von der Spielklasse nach Niedersachsen wechseln.

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Pikant: Ausgerechnet mit den Hamburgern befindet sich der 32-Jährige im Abstiegskampf in direkter Konkurrenz zu den Wölfen. Erst im vergangenen September verlängerte Wahl seinen Vertrag am Millerntor. In der Innenverteidigung der Kiezkicker ist der Rechtsfuß absolut gesetzt.

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