PSG-Profis lästern über Liverpool | Barças Trauer-Spiel

Schockierte Verlierer

Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) steht in der Champions League die große Revanche zwischen Paris St. Germain und dem FC Liverpool an. Die Reds hatten in der vergangenen Woche äußerst glücklich mit 1:0 in Paris gewonnen und sind dadurch im Vorteil. Dennoch zeigen sich die PSG-Profis siegessicher und wollen diesmal keinen Zweifel daran lassen, wer das bessere Team ist. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zeigten sich die Spieler des Scheichklubs nach der Hinspielniederlage regelrecht „schockiert“ von der „mangelnden Qualität“ im Kader der Engländer. Der französische Meister hatte die Partie über die vollen 90 Minuten unter Kontrolle, erspielte sich über 70 Prozent Ballbesitz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Mannschaft von Paris sei „besessen, im Rückspiel alles geradezurücken“. Dabei steht wohl erneut ein Mann im Fokus, der sich im Hinspiel die Auszeichnung zum Spieler des Spiels sicherte und nach eigener Aussage „das Spiel meines Lebens“ gezeigt hatte: Liverpool-Keeper Alisson, der laut PSG-Coach Luis Enrique „ein unglaubliches Spiel“ gezeigt hat. Diesmal soll es jedoch anders ausgehen. „Nein, das Ergebnis war nicht fair. Wir sind jetzt ein Team, das nichts zu verlieren hat“, so der Spanier.

Flicks Aufgabe als Therapeut

Auch für den FC Barcelona geht es heute Abend im Rückspiel gegen Benfica Lissabon um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Sportlich ist die Ausgangslage der Katalanen nach dem 1:0 aus der Vorwoche besser als die von PSG, doch mental wird es für den Klub eine große Herausforderung. „Der plötzliche Tod von Carles Miñarro, dem Mannschaftsarzt der ersten Mannschaft, zeigt, dass Fußball die wichtigste Sache von allen ist, die eigentlich keine große Bedeutung haben“, fasst die ‚as‘ die aktuelle Situation um Barça zusammen. Der Mediziner war am vergangenen Samstag vor dem Spiel gegen Osasuna im Mannschaftshotel verstorben. Das Spiel wurde daraufhin abgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Königsklasse müssen die Blaugrana am heutigen Abend dennoch antreten. Das Spiel wird eine besondere Aufgabe für Trainer Hansi Flick, wie die Sportzeitung darlegt: „Nur 72 Stunden nach der Tragödie, die mehrere Spieler, insbesondere die jüngsten, sehr mitgenommen hat, wird Flick seine Fähigkeiten mehr als Therapeut denn als Trainer unter Beweis stellen müssen.“ Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte Flick, dass die Mannschaft den Sieg und alle Erfolge der Saison dem verstorbenen Arzt widmen möchte: „Wir wollen für ihn spielen. In dieser Situation ist es sehr wichtig, für ihn zu gewinnen.“ Der Coach habe seiner Mannschaft die Anweisung gegeben, zwei Stunden lang nicht nachzudenken und sich nicht zu erinnern. Sie sollen sich nur auf das Spiel konzentrieren, um angesichts der jüngsten Situation mental Dampf abzulassen.