Werder: Niemeyer mit klarer Backhaus-Ansage

Die Wege von Werder Bremen und Keeper Mio Backhaus könnten sich im Sommer trennen. Wie Werders Profi-Boss Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, bleibt dem 20-Jährigen bis auf Weiteres lediglich die Rolle als Ersatzmann hinter Stammtorhüter Michael Zetterer (29): „Zetti ist unsere Nummer eins. Das steht fest. Nichtsdestotrotz haben wir eine hohe Meinung von Mio. Er scharrt natürlich mit den Hufen, möchte der Mannschaft helfen. Die Rolle als Nummer zwei hilft ihm aber, reifer zu werden und tut ihm gut.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass der deutsche U20-Nationalspieler eine weitere Spielzeit auf der Bank der Bremer verbringen möchte. Das Interesse an dem Nachwuchskeeper ist laut der Boulevardzeitung weiterhin groß. Im vergangenen Sommer hatte sich der FC Barcelona nach Backhaus erkundigt, im Winter wollte ihn der FC Kopenhagen als Stammkeeper nach Dänemark holen. Werder blockte beide Anfragen ab, sieht in dem gebürtigen Mönchengladbacher den Mann der Zukunft im Werder-Tor. „Mio muss sich gedulden. Irgendwann wird der Moment kommen, in dem Zetti nicht spielen kann und wir keine Angst davor haben, Mio ins Tor zu stellen. Er ist ein Bundesliga-Torwart“, so Niemeyer, der allerdings ankündigt: „Wir werden im Sommer neu bewerten, was für ihn der beste Weg ist.“