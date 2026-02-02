Köln bedient sich bei Bayern

Hinter der Zukunft von Eric Martel steht ein großes Fragezeichen. Ob der 23-Jährige seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln verlängert, ist unklar. Auch deshalb planen die Verantwortlichen im Voraus und wollen einen zusätzlichen Mittelfeldspieler in den Kader aufnehmen.

Nach Informationen von Fabrizio Romano wird Felipe Chávez (18) der Mann sein, der die Truppe von Coach Lukas Kwasniok in Kürze verstärken wird. Der Mittelfeldspieler vom FC Bayern absolvierte bereits den Medizincheck im Kölner Mediapark und dürfte zeitnah als Neuzugang vorgestellt werden. Der Wechsel findet per Leihe mit Kaufoption statt. Bayern sichert sich zudem eine Rückkaufoption.

Bis zuletzt waren die Domstädter auch an Silas Andersen (21) von BK Häcken interessiert. Die von den Schweden aufgerufene Ablöse in Höhe von sieben Millionen Euro war den Kölnern um Sportgeschäftsführer Thomas Kessler aber zu teuer.