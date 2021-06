Aue tütet vier Deals ein

Erzgebirge Aue rüstet sich für die neue Saison. Wie der Zweitligist mitteilt, wechseln Mittelfeldspieler Soufiane Messeguem (20, VfL Wolfsburg II), Innenverteidiger Ramzi Ferjani (20, FC Nitra) und Rechtsverteidiger Anthony Barylla (24, 1. FC Saarbrücken) zu den Veilchen. Zudem verlängert Innenverteidiger Sören Gonther (34) seinen auslaufenden Vertrag bis 2023.

Aue-Präsident Helge Leonhardt erklärt: „Mit unseren drei Neuverpflichtungen möchten wir insbesondere die Abwehrreihe und das Mittelfeld zielgerichtet verstärken. Soufiane, Ramzi und Anthony besitzen eine sehr gute Ausbildung, die sie in den Nachwuchszentren der Bundesligisten VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und RB Leipzig erhalten haben. Und sie haben in ihrer Karriere noch viel vor sich. Hier bei uns in Aue können sie nun die nächste wichtige Etappe angehen.“