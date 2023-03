Eintracht: Kommt Wolfsburgs Lacroix?

Dank der Erfolge der jüngeren Vergangenheit tun sich für Eintracht Frankfurt inzwischen ganz neue Möglichkeiten auf dem Transfermarkt auf. Standing und Finanzen der SGE sind seit dem Europa League-Sieg und dem Einzug in das Champions League-Achtelfinale auf einem anderen Level.

So sind die Frankfurter nun bei Spielern in der Verlosung, an die vor zwei, drei Jahren noch nicht zu denken gewesen wäre. Ein neues Beispiel: Maxence Lacroix. Der französische Innenverteidiger gehört seit drei Jahren zu den Leistungsträgern beim VfL Wolfsburg. Nun zählt ihn die ‚Sport Bild‘ zu den Kandidaten beim hessischen Ligarivalen.

VfL-Vertrag bis 2025

Bis 2025 ist Lacroix noch an die Wölfe gebunden und dürfte deshalb eine stattliche Ablöse kosten. Der 22-Jährige ist nicht der erste Bundesliga-Innenverteidiger von der nationalen Konkurrenz, den die Eintracht auf dem Zettel hat. Auch Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart soll es SGE-Sportvorstand Markus Krösche und dessen Team angetan haben.

Fakt ist: Im Sommer wird es in Frankfurt reichlich Bewegung geben. Allein in der Abwehr gelten die Abgänge von Almamy Touré (26) und Evan N’Dicka (23) als sicher. Am Main werden deshalb Verstärkungen gebraucht – Lacroix wäre so eine.