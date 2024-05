Eine Bedingung: BVB denkt an Reese-Verpflichtung

Borussia Dortmund beschäftigt sich mit Offensivspieler Fabian Reese. ‚Sky‘ berichtet, dass der Angreifer von Hertha BSC bei den Schwarz-Gelben auf der Liste steht. Dem 26-Jährigen winkt aufgrund einer starken Spielzeit bei der Alten Dame der Schritt in die Bundesliga.

Dem Bericht zufolge gibt es für Reese, den die Hauptstädter wohl für einen mittleren einstelligen Millionenbereich ziehen lassen würden, aber auch einen Markt in England. Die Spur nach Dortmund würde dagegen nur heiß werden, sollte eine feste Verpflichtung von Leihspieler Ian Maatsen (22/FC Chelsea) scheitern.

Hintergrund sei, dass die Dortmunder in Reese eher einen defensiv ausgerichteten Spieler sehen. Und das, obwohl der frühere deutsche Nationalspieler für Hertha in der abgelaufenen Saison bemerkenswerte 30 Scorerpunkte (13 Tore, 17 Assists) in wettbewerbsübergreifend 35 Partien sammelte.