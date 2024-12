Winter-Wechsel: Boey legt sich fest

Sacha Boey will den FC Bayern im Winter nicht verlassen. Nach FT-Informationen hat sich Olympique Marseille tatsächlich nach der Situation des Rechtsverteidigers erkundigt, dieser glaubt aber an seine Chance in München und möchte sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen. Eine mögliche Leihe zu OM hatte am gestrigen Montag die ‚L’Équipe‘ ins Spiel gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boey war erst im vergangenen Winter für 30 Millionen Euro von Galatasaray an die Säbener Straße gekommen, sein erstes Jahr in Deutschland war aber vor allem von Verletzungen geprägt. Jetzt ist der 24-Jährige wieder fit und wurde von Trainer Vincent Kompany am Wochenende immerhin 28 Minuten gegen Borussia Dortmund (1:1) eingesetzt. Der Vertrag des Franzosen läuft bis 2028.