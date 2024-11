Wegen BVB und Köln: Modeste sagt Schalke ab

Der FC Schalke muss sich die Verpflichtung des derzeit vereinslosen Anthony Modeste abschminken. Über das Interesse der Knappen an Modeste hatte FT zuerst exklusiv berichtet, doch nun erklärt der 36-jährige Franzose gegenüber ‚Sky‘, dass es nicht zum Wechsel zu den Königsblauen kommen wird: „Ich habe dem FC Schalke gestern abgesagt. Ich habe die Verantwortlichen kennenlernen dürfen und tolle, vertrauensvolle Gespräche mit dem Trainer sowie mit Ben Manga geführt. Mir wurden eine klare Richtung und Pläne gezeigt, die mich sehr inspiriert haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Habe lange nachgedacht“

Weiter sagt Modeste: „Ich habe lange nachgedacht, aber mein Bauchgefühl hat entschieden. Als Kölner und ehemaliger Dortmunder fühlt sich ein Wechsel nach Schalke nicht richtig an.“ Der Routinier betont gleichzeitig: „Trotzdem fühle ich mich geehrt, eine solche Anfrage bekommen zu haben, schließlich ist Schalke ein großer Verein.“

Modeste ist seit seinem Vertragsende beim ägyptischen Spitzenklub Al Ahly im Juli ohne Klub. Trotz der Absage an S04 befindet sich der Rechtsfuß weiterhin auf Klubsuche: „Meine Lust am Fußballspielen ist weiterhin groß und ich bin mehr als motiviert. Im Fußball weiß man nie, was passiert. Ich fühle mich topfit und bin bereit für eine neue Aufgabe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Schalke hätte der langjährige Bundesligaprofi im Angriff die Abwesenheit eines klassischen Stoßstürmers kompensieren sollen. Dazu sucht der Ruhrpottklub für den Wintertransfermarkt nach ein paar erfahreneren Kräften für den Abstiegskampf. Auf Schalke bringen Moussa Sylla (24) und Kapitän Kenan Karaman (30) andere Profile als Modeste mit, zudem hat Sommerneuzugang Emil Höjlund (19) seit längerem mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen.