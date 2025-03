Davies-Aus & Freund-Prognose: Die Riesenchance für Aznou

Obwohl Real Valladolid in La Liga abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt, sammelt Adam Aznou auf seiner Leihstation wichtige Spielpraxis für seine persönliche Entwicklung. Das ist den Verantwortlichen beim FC Bayern selbstverständlich nicht verborgen geblieben. Auf der heutigen Pressekonferenz zum Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) äußerte sich Christoph Freund zur Personalie Aznou.

„Wir haben mit Adam entschieden, dass er ausgeliehen wird, weil er spielen muss. Er bekommt jetzt Spielzeit in La Liga. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für ihn“, fasste der Bayern-Sportdirektor die Situation des verliehenen Linksverteidigers zusammen. Tatsächlich kam Aznou nur in einer von sechs möglichen Partien nicht zum Einsatz. In den vergangenen drei Spielen stand der Youngster in der Startformation.

Klub-WM als Riesenchance

Die schwere Verletzung von Alphonso Davies (24) spielt Aznou nun ein Stück weit in die Karten. Was für Davies und die Bayern generell eine Katastrophe ist, könnte zumindest für den 18-jährigen Marokkaner eine Riesenchance sein. Bei der am 14. Juni in den USA startenden Klub-WM wird Aznou zum Aufgebot des deutschen Rekordmeisters gehören. „Der Plan ist, dass er im Sommer zurückkommt und an der Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt“, bestätigte Freund.

Zu dem Zeitpunkt wird Davies längst noch nicht einsatzbereit sein. Der Kanadier fehlt dem Vernehmen nach in den nächsten sieben bis acht Monaten. Sollte Aznou auf der großen Bühne in den Vereinigten Staaten gute Leistungen abliefern, wird ihn das in der Hierarchie enorm nach oben spülen. Dass Aznou ohnehin zukünftig als Backup für Davies eingeplant ist, berichtete die ‚Sport Bild‘ schon für zwei Wochen. Mit Blick auf Davies‘ Ausfallzeit könnte Aznou sogar in eine noch wichtigere Rolle schlüpfen.