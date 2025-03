Bayern-Umbruch: Die Idee mit Toptalent Aznou

Die Verantwortlichen beim FC Bayern München können sich derzeit eigentlich nur gegenseitig auf die Schultern klopfen. Beim deutschen Rekordmeister läuft es wie geschmiert. Abgesehen von dem kleinen Betriebsunfall im DFB-Pokal mit dem Aus im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1) liegt das Team von Trainer Vincent Kompany absolut im Soll.

Abseits des rein Sportlichen gelangen dem Klub wichtige Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgern Alphonso Davies (24), Jamal Musiala (22) und dem Vernehmen nach auch Joshua Kimmich (30). Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft parallel weiter auf Hochtouren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund einen Schattenkader für die nächste Spielzeit zusammengestellt.

Zurück zur Doppel-Besetzung

Wie in Zeiten des ehemaligen Sport-Bosses Hassan Salihamidzic soll jede Position in der Münchner Mannschaft wieder eine klare Doppel-Besetzung haben. „Ist ein Spieler auf einer Position zu viel, gilt er als Verkaufskandidat“, so das Fachmagazin. Ein Beispiel ist die Linksverteidiger-Position. Dort möchte sich der Klub demzufolge von Raphaël Guerreiro (31) trennen und stattdessen auf Toptalent Adam Aznou setzen.

Der 18-Jährige soll zukünftig das Backup für Davies sein, der spätestens seit seiner Verlängerung gesetzt ist. Aznou wusste in den Saisonvorbereitungsspielen im vergangenen Sommer mehrfach zu gefallen, lief bei einigen in der Startformation auf. Doch bis Anfang Februar reichte es nur für zwei Kurzeinsätze bei den Profis.

Seitdem ist der marokkanische Nationalspieler an Real Valladolid verliehen, um in La Liga Spielpraxis zu sammeln. Bei den Nordspaniern stand der Linksverteidiger bisher in vier von fünf möglichen Spielen auf dem Feld, davon zweimal in der Startformation. Im Sommer geht es für den ursprünglichen La Masia-Absolventen zurück nach München. Ex-Klub FC Barcelona soll Aznou laut der ‚Sport Bild‘ auch weiterhin im Auge behalten.

Aznous Vertrag beim FCB läuft noch bis 2027. Der Linksfuß ist sehr flexibel einsetzbar und kann auf beiden Außenverteidiger-Positionen spielen, dazu auch im linken Mittelfeld oder gar als Linksaußen. Die Stärken Aznous liegen vor allem in der Offensive. Besonders gefährlich sind die präzisen Flanken des Außenbahnspielers, der jedoch in der Defensive nach Ansicht seiner Jugendtrainer noch Nachholbedarf hat.