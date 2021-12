Berater: Martial will im Januar weg

Die Wege von Anthony Martial und Manchester United könnten sich schon in Kürze trennen. Wie Berater Philippe Lamboley gegenüber ‚Sky Sports‘ erklärt, möchte der Stürmer „den Verein im Januar verlassen“. Weiter führt der Agent des Franzosen aus: „Er muss einfach spielen. Er will im Januar nicht bleiben und ich werde bald mit dem Verein sprechen.“

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2024. Außerdem besitzt United eine Option, um Martial für ein zusätzliches Jahr an den Klub zu binden. Den Red Devils war der Stürmer 2015 noch 60 Millionen Euro wert. Bei einem möglichen Verkauf muss sich United wohl schon bei deutlich geringeren Angeboten gesprächsbereit zeigen. Zuletzt wurde berichtet, dass der FC Barcelona an einem Leihgeschäft Interesse zeigt.

Seit Beginn der vergangenen Saison wurde die Spielzeit von Martial kontinuierlich geringer. Inzwischen schafft es der schnelle Offensivakteur häufig nicht mal mehr in den Kader. In der laufenden Saison stand Martial weder in der Champions League noch in der Premier League in einer Partie über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Insgesamt kommt er lediglich auf sieben Einsätze in der Liga und zwei in der Königsklasse.