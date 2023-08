Ein Detail noch offen: Spurs bieten Wunschablöse für van de Ven

Der Kaugummi-Transfer von Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg zu Tottenham Hotspur könnte schon bald ein Ende finden. Seit Wochen buhlen die Londoner um die Dienste des Senkrechtstarters der Wölfe. Nun ist laut Fabrizio Romano eine Einigung greifbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach hat Tottenham beim Bundesligisten ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni unterbreitet. Eine Offerte, die der Wolfsburger Preisforderung vom Gesamtvolumen zwar entspricht. Jedoch ist Wolfsburg laut Romano noch nicht vollständig von der Zahlungsstruktur des Deals überzeugt.

Lese-Tipp

Im Schatten von Kane: Spurs mit neuem Stürmer einig

Sollten die Londoner nicht bereit sein, ihre Zahlungsbedingungen zu überarbeiten, will der Bundesligist seine Forderung auf 50 Millionen Euro erhöhen. Gut möglich also, dass schon zeitnah die finale Verhandlungsrunde eingeleitet wird, um den Deal rechtzeitig vor dem Saisonstart der Premier League am 11. August über die Bühne zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Tapsoba weiter im Fokus

Die van de Ven-Verpflichtung reicht den Spurs aber offenbar noch nicht aus, um die Probleme in der Abwehr vollständig zu beheben. Dem Bericht zufolge arbeiten die Londoner parallel an einem Transfer von Edmond Tapsoba.

Laut ‚Sport1‘ bewegt sich die geplante Offerte von 45 Millionen Euro plus Boni für den 24-Jährigen von Bayer Leverkusen in ähnlichen Sphären wie bei van de Ven. Anders als in Wolfsburg scheint man unterm Bayer-Kreuz aber weniger gesprächsbereit für einen Verkauf zu sein. Laut Sportdirektor Simon Rolfes will man Tapsoba „unter normalen Umständen“ nicht ziehen lassen.