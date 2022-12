Thuram-Poker: So will Inter die Bayern ausstechen

Vor Ort in Doha wollte Inter Mailand Marcus Thuram einen Winter-Wechsel in die Modemetropole schmackhaft machen. Die Antwort des Stürmers von Borussia Mönchengladbach fiel aber deutlich aus. Nach FT-Informationen geht die Tendenz ohnehin klar dahin, dass der Franzose seinen Vertrag am Niederrhein erfüllt.

Die Nerazzurri lassen sich davon aber offenbar nicht abschrecken. Und wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Gesprächskanäle zum französischen WM-Reservisten weiter offen. Demnach haben sich die Parteien bereits für nach der WM zu einer neuerlichen Verhandlungsrunde verabredet.

Thuram soll zentrale Rolle versprochen werden

Bei einem ablösefreien Sommertransfer hat Inter den FC Bayern als Hauptkonkurrenten ausgemacht. Finanziell können die Mailänder mit dem deutschen Rekordmeister nicht mithalten. Thuram soll aber mit anderen Argumenten überzeugt werden.

So soll dem 25-Jährigen beim kommenden Verhandlungsgipfel eine zentrale Rolle in der Offensive des 19-fachen italienischen Meisters zugesichert werden. Garantien, die es aus München wohl nicht geben wird.