Zwischen Startelf und Bank: Forsberg im Winter weg?

Seit mittlerweile acht Jahren schnürt Emil Forsberg seine Schuhe für RB Leipzig. Der 32-Jährige kennt die Sachsen noch als Zweitligist und verbrachte eineinhalb Spielzeiten im deutschen Unterhaus mit dem Klub. Nur Yussuf Poulsen (29) und Lukas Klostermann (27) sind noch länger da als Forsberg, der mittlerweile 315 Pflichtspieleinsäte für RB in seiner Vita stehen hat.

Doch der technisch versierte Rechtsfuß ist in seiner langen Leipzig-Zugehörigkeit immer nur streckenweise gesetzt gewesen. Wie auch in dieser Saison. Auf Startelfeinsätze in der Champions League folgten zuletzt zwei Partien, in denen Forsberg gar nicht zum Einsatz kam. Auch unter Trainer Marco Rose pendelt der Schwede immer wieder zwischen Ersatzbank und erster Elf.

Blitzabschied im Januar?

Laut ‚Bild‘ ist es deshalb „durchaus wahrscheinlich“, dass Forsberg eine Luftveränderung im Winter anstrebt. Gespräche über eine Verlängerung des aktuell bis 2025 gültigen Vertrags sind dem Bericht zufolge jüngst ins Stocken geraten – ein Zeichen für eine vorzeitige Trennung?

Schon in der Vergangenheit hatte die Forsberg-Seite bei schwierigen Verhandlungen mit einem Abschied kokettiert. Der Offensivmann entschied sich letztlich immer für einen Verbleib. Allerdings wurden im Oktober Kevin Kampl (33) und Yussuf Poulsen (29) mit neuen Verträgen ausgestattet – bei Forsberg gestalten sich die Gespräche offenkundig schwerer.