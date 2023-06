Leipzig mischt bei Saints-Talent Alcaraz mit

RB Leipzig könnte sich bei Premier League-Absteiger FC Southampton bedienen. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge zählen die Sachsen zu einer Reihe an Klubs, die Mittelfeld-Talent Carlos Alcaraz auf der Einkaufsliste haben. Der 20-jährige Argentinier steht auch im Fokus des AC Mailand, von Brighton & Hove Albion und Benfica Lissabon. Die Saints veranschlagen rund 30 Millionen Euro Ablöse für Alcaraz, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Erst im Januar war der Youngster für 13,6 Millionen Euro aus seiner argentinischen Heimat nach England gewechselt. Bei Southampton avancierte Alcaraz sofort zu einer Säule des Teams. In 18 Pflichtspielen konnte der zentrale Mittelfeldspieler, der teilweise auch im Sturmzentrum eingesetzt wurde, sechs Torbeteiligungen beisteuern. Den Abstieg konnte aber auch der Rechtsfuß nicht abwenden. Southampton will dennoch alles in die Waagschale werfen, um Alcaraz zu halten.

