Terodde nie mehr für Schalke?

Die Zeit von Simon Terodde bei Schalke 04 endet womöglich jäh. Am 33. Bundesliga-Spieltag sah der Mittelstürmer gegen Eintracht Frankfurt wegen Meckerns seine fünfte gelbe Karte der Spielzeit und fehlt somit beim Saisonfinale in Leipzig. Zuvor hatte Terodde Königsblau früh per Kopfball in Führung gebracht. Auch Abwehrchef Moritz Jenz sah die fünfte Gelbe.

Seit Wochen steht fest, dass der auslaufende Vertrag von Terodde nicht verlängert wird. Seine letzten Einsätze für Schalke könnte er in einer möglichen Relegation absolvieren. Im Sommer 2021 war der heute 35-Jährige ablösefrei vom Hamburger SV nach Gelsenkirchen gekommen. Mit 30 Toren in ebenso vielen Zweitliga-Spielen schoss der Blondschopf S04 zum sofortigen Wiederaufstieg.

