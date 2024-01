Eintracht plant Innenverteidiger-Angebot

Etienne Youté Kinkoué verdient sich gerade für den AC Le Havre seine Sporen in der Ligue 1. Seit Anfang November ist der 22-Jährige aus der Startelf des Aufsteigers nicht mehr wegzudenken. Neben dem 1. FC Köln und Mainz 05 hat nun auch Eintracht Frankfurt die Fährte aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen waren am gestrigen Sonntag unter den 23.146 Zuschauer im Stade Océane beim Spiel gegen Olympique Lyon (3:1) auch Spielerbeobachter der Eintracht. Youté Kinkoué konnte die Bundesliga-Späher dabei überzeugen. Folglich planen die Hessen ein Angebot für den 22-Jährigen.

Lese-Tipp

Frankfurt: Krösche spricht über weitere Transfers

In der nordfranzösischen Hafenstadt steht der 1,96-Hüne noch bis 2025 unter Vertrag. In Frankreich flog der Abwehrmann bis zu dieser Saison eher unter dem Radar. Lediglich in der U17 kam er zu sechs Länderspiel-Einsätzen.