RB-Veteranen bald weg? Das sagt Schäfer

Marcel Schäfer hat sich zur Zukunft der langjährig für RB Leipzig aktiven Spieler Kevin Kampl (34), Yussuf Poulsen (30), Peter Gulacsi (34), Willi Orban (32) und Lukas Klostermann (28) geäußert. „Wir sind mit all unseren Spielern in einem transparenten und guten Austausch. Was möchte der Spieler? Was möchte der Klub? Was ist der beste Ansatz für beide?“, erklärt der Leipziger Geschäftsführer Sport zunächst allgemein laut ‚kicker‘.

Konkreter fährt der 40-Jährige fort: „Wir müssen dankbar für die Vergangenheit sein und die Zukunft gestalten. Dass dies im guten Einklang gelingt, ist die Aufgabe.“ Grundsätzlich werde er „sukzessive Veränderungen“ am Kader vornehmen. Zudem sehe er „den Saisonendspurt auch als Charakterfrage“ und ordne die „Kaderplanung dem Leistungsprinzip unter“. Kampl, Poulsen und Gulacsi sind noch bis 2026 an RB gebunden, Orban bis 2027 und Klostermann bis 2028.