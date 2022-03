Bericht: Bayer gibt Angebot für Sinisterra ab

Bayer Leverkusen treibt die Kaderplanungen für die nächste Saison voran. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, haben die Rheinländer neben dem FC Arsenal und Atlético Madrid ein Angebot für Luis Sinisterra von Feyenoord Rotterdam abgegeben. Die SSC Neapel habe zudem bei den Niederländern angefragt.

Dem Bericht zufolge hat Feyenoord dabei klargemacht, dass Sinisterra im Sommer verkauft werden soll. Rund 15 Millionen Euro rufe der Klub aus niederländischen Hafenstadt für den 22-jährigen Flügelspieler auf. Dort besitzt der Kolumbianer noch einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Sinisterra war im Sommer 2018 aus seiner Heimat zu Feyenoord gewechselt. In Rotterdam spielt er zurzeit eine starke Saison. Wettbewerbsübergreifend stehen 18 Tore und elf Vorlagen in 38 Einsätzen für den vierfachen Nationalspieler zu Buche.

Diabys Partner oder Nachfolger?

Der 22-Jährige ist ein schneller und technisch starker Dribbler, der in seiner Spielanlage etwas an Moussa Diaby (22) erinnert. In Leverkusen könnte Sinisterra zukünftig zusammen mit dem Franzosen die neue Flügelzange bilden oder ihn möglicherweise beerben. Diaby räumte jüngst ein, dass er über einen Abschied von Bayer nachdenke.