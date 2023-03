VfB-Transfers: Wehrle rechnet mit Mislintat ab

Als Tabellen-15. mit 19 Punkten ist der VfB Stuttgart in dieser Saison akut abstiegsgefährdet. Der schwäbisch Traditionsklub muss einen schwierigen Spagat zwischen sportlicher Konkurrenzfähigkeit und wirtschaftlicher Konsolidierung meistern.

Ein erneuter Gang in die zweiter Liga wäre in dieser Situation verheerend und deutlich schlimmer als die Abstiege 2016 und 2019. Das geht auf die Pandemie zurück: „Durch Corona hatten wir Umsatzeinbußen von rund 90 Millionen Euro“, gibt VfB-Geschäftsführer Alexander Wehrle im Gespräch mit dem ‚kicker‘ zu Bedenken.

Zwar hätte man, so der Klubboss weiter, im Winter 50 Millionen Euro an Ablösen generieren können, „aber dann würden wir definitiv absteigen“. Immerhin: „Alle Spieler haben für die zweite Liga gültige Verträge“ und nur die wenigsten „eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall“, führt der Klubboss aus. Der VfB wäre also vorbereitet.

„Einige Baustellen in den nächsten Jahren“

Auch ein Verdienst von Sven Mislintat, obwohl sich Wehrle größte Mühe gibt, den ehemaligen Sportdirektor zu entglorifizieren. „Ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt“, reagiert der CEO auf die angeblichen 100 Millionen Euro Transferplus, die Mislintat auf die Fahne geschrieben werden. Netto sei man „ganz weit weg von 100 Millionen Überschuss“.

Generell zeichnet Wehrle ein düsteres Bild der Ära Mislintat: Man habe nun „einige Baustellen in den nächsten Jahren […] – auch im Nachwuchsbereich. Derzeit binden Spieler, die sportlich keine Rolle bei uns spielen und verliehen sind, zu viel Gehalt und blockieren Kaderplätze, auf die Talente aus unserem eigenen Nachwuchs rücken sollen.“ Diese Themen hat nun der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth abzuarbeiten.