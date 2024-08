Bayer: Neuer Interessent im Puerta-Poker

Nach Bröndby IF zeigt der nächste Verein Interesse an Gustavo Puerta von Bayer 04 Leverkusen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich nun auch der englische Zweitligist Hull City in Verhandlungen mit der Werkself über einen Transfer des wechselwilligen 21-jährigen Mittelfeldspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Bröndby konnten sich die Leverkusener bereits auf eine Ablösepakt von bis zu 4,5 Millionen Euro inklusive einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung einigen – lediglich die Zusage von Puerta fehlt noch, der in der vergangenen Saison nur auf zehn Pflichtspieleinsätze kam.