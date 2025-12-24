Veerman bleibt Eindhoven treu

Joey Veerman wechselt offenbar doch nicht zu Fenerbahce, sondern bleibt der PSV Eindhoven erhalten. Wie der Champions League-Teilnehmer offiziell mitteilt, hat man sich mit dem 27-Jährigen auf einen Verbleib bis zum kommenden Sommer geeinigt. Wie es darüber hinaus für ihn weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Zuletzt wurde berichtet, dass Fenerbahce die 20 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel des Mittelfeldakteurs gezogen hat. Auch Veerman selbst soll sich mit Fener einig gewesen sein, zu einem Transfer kommt es aber zumindest mal in der kommenden Transferperiode nicht. „In den letzten Wochen kursierten viele Gerüchte, wir möchten hier Klarheit schaffen“, so Veerman.