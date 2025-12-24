Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Veerman bleibt Eindhoven treu

von Lukas Weinstock - Quelle: psv.nl
1 min.
Joey Veerman tritt eine Ecke @Maxppp

Joey Veerman wechselt offenbar doch nicht zu Fenerbahce, sondern bleibt der PSV Eindhoven erhalten. Wie der Champions League-Teilnehmer offiziell mitteilt, hat man sich mit dem 27-Jährigen auf einen Verbleib bis zum kommenden Sommer geeinigt. Wie es darüber hinaus für ihn weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter
PSV
Joey Veerman blijft PSV trouw ❤️

PSV en Joey Veerman zijn samen overeengekomen dat de 27-jarige middenvelder sowieso tot komende zomer bij PSV blijft. 🤝

📎
Bei X ansehen

Zuletzt wurde berichtet, dass Fenerbahce die 20 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel des Mittelfeldakteurs gezogen hat. Auch Veerman selbst soll sich mit Fener einig gewesen sein, zu einem Transfer kommt es aber zumindest mal in der kommenden Transferperiode nicht. „In den letzten Wochen kursierten viele Gerüchte, wir möchten hier Klarheit schaffen“, so Veerman.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Süper Lig
PSV
Fenerbahce
Joey Veerman

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Süper Lig Süper Lig
PSV Logo PSV Eindhoven
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Joey Veerman Joey Veerman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert