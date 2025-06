Abwehrjuwel als Willkommensgeschenk für ten Hag?

Mit Jonathan Tah, Mario Hermoso und mit Abstrichen auch Nordi Mukiele haben bereits drei Innenverteidiger Bayer Leverkusen verlassen. Mit Piero Hincapié könnte ein weiterer bald folgen. Logisch, dass Ersatz kommen muss, insbesondere Linksfüße sind im Abwehrzentrum der Werkself rar gesät. Einen solchen hat man nun in Skandinavien ausgemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sportbladet‘ berichtet, steht Abdoulaye Faye von BK Häcken bei Bayer auf dem Zettel. Demnach überlegt der Vizemeister sogar, zeitnah ein Angebot für den 20-Jährigen abzugeben. Allein ist Leverkusen beim Werben um den 1,91-Meter-Hünen allerdings nicht, vor allem die AS Saint-Étienne und die PSV Eindhoven befassen sich ebenso mit Faye.

Bislang ist der Innenverteidiger noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Für Häcken absolvierte er erst sechs Profispiele, in der vorherigen Saison war der Senegalese an Örgryte in der schwedischen zweiten Liga ausgeliehen. Nichtsdestotrotz scheint man im Rheinland etwas in Faye zu sehen, in der Vergangenheit bewies die Scoutingabteilung der Leverkusener schließlich schon mehrfach ein exzellentes Auge.