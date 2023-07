Tuchels Empfehlung: Bayern mischt bei Thuram mit

Für das Mittelfeld wurden zuletzt zahlreiche prominente Namen beim FC Bayern gehandelt. Mason Mount (24) wird aller Voraussicht nach bei Manchester United landen, Declan Rice (24) zieht es zum FC Arsenal, für Frenkie de Jong (26) fehlt womöglich das nötige Kleingeld. Anders sieht das bei Khéphren Thuram vom OGC Nizza aus.

Nach FT-Informationen hat Trainer Thomas Tuchel den mit 1,92 Metern hochgewachsenen Mittelfeldspieler als mögliche Verpflichtung vorgeschlagen. Gespräche zwischen dem Rekordmeister und dem Spielerumfeld sind anberaumt. Für den physisch und technisch starken Box-to-Box-Spieler würden um die 50 Millionen Euro fällig werden.

Alleine sind die Bayern mit ihrem Interesse an Thuram nicht. Borussia Dortmund, RB Leipzig, der FC Liverpool, Manchester United, Paris St. Germain und Real Madrid wurden schon in den vergangenen Wochen mit dem Bruder von Ex-Gladbach-Stürmer Marcus in Verbindung gebracht.