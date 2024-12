Maina auf dem Sprung: Erster Bundesligist klopft an

Keke Topp (20) fällt mit einem Syndesmoseriss lange aus, Marvin Ducksch (30) steht immer im Schaufenster ausländischer Klubs und Spieler wie Isak Hansen-Aaröen (20), Leon Opitz (19) und Abdenego Nankishi (22) spielen quasi keine Rolle. Sportlich läuft es beim SV Werder Bremen in dieser Saison zwar einigermaßen rund, dennoch könnte sich der Kader sowohl im Winter als auch dann im kommenden Sommer durchaus ordentlich verändern, gerade offensiv drückt der Schuh personell gewaltig.

Bereits für den Winter schaut sich der SVW deshalb nach Informationen der ‚Sport Bild‘ auf dem Transfermarkt um, parallel dazu gehen die Blicke der Verantwortlichen schon in den Sommer. Dann kommt in Linton Maina vom 1. FC Köln ein Offensivspieler ablösefrei auf den Markt, der dem Bericht zufolge das Interesse des Bundesligisten geweckt hat.

Klar positive Entwicklung

Der 25-Jährige will den nächsten Schritt machen – und dieser lautet Bundesliga. ‚Sky‘ berichtete bereits vor einigen Wochen, dass dem Flügelspieler konkrete Anfragen aus dem deutschen Oberhaus vorliegen, Namen nannte der Pay TV-Sender aber noch nicht genannt.

Maina war 2022 von Hannover 96 nach Köln gewechselt und ist in dieser Saison eine der wichtigsten Stützen des Zweitligisten. Schon zehn Scorerpunkte sammelte er in der Liga und zeigt damit eine klar positive Entwicklung gegenüber der vergangenen Spielzeit. In 31 Liga-Spielen 2023/24 gelang ihm damals nur ein Tor bei drei Vorlagen, am Ende stieg er mit den Domstädtern ab.